Blindtest Live avec Dr Seb Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Blindtest Live avec Dr Seb Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen jeudi 23 avril 2026.
Blindtest Live avec Dr Seb
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Blindtest avec Docteur Seb soirée musicale variée pour tester vos connaissances entre amis.
Blindtest avec Docteur Seb soirée musicale variée pour tester vos connaissances entre amis. .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blindtest Live avec Dr Seb
Blindtest with Docteur Seb: a varied musical evening to test your knowledge with friends.
L’événement Blindtest Live avec Dr Seb Agen a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Destination Agen