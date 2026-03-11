Blindtest Live avec Dr Seb Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Blindtest Live avec Dr Seb Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 2026-04-23

Blindtest Live avec Dr Seb Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen jeudi 23 avril 2026.

Blindtest Live avec Dr Seb

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Blindtest avec Docteur Seb soirée musicale variée pour tester vos connaissances entre amis.
Blindtest avec Docteur Seb soirée musicale variée pour tester vos connaissances entre amis.   .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15  2cdirection@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blindtest Live avec Dr Seb

Blindtest with Docteur Seb: a varied musical evening to test your knowledge with friends.

L’événement Blindtest Live avec Dr Seb Agen a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Destination Agen

Prochains événements à Agen