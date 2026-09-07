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BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

mardi 29 septembre 2026 · GREZILLAC (33420) · Grézillac

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
GREZILLAC (33420)
Adresse
114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420)
Ville
33420 Grézillac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit tout public

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE Mardi 29 septembre, 09h00, 16h00 GREZILLAC (33420) Gironde

Gratuit tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Test de la forme et initiationnau stretching postural et gym des fascias

GREZILLAC (33420) 114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420) Grézillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bloomapsbe@gmail.com »}]
Test de la forme et initiationnau stretching postural et gym des fascias

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