BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac

Informations pratiques

BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE Mardi 29 septembre, 09h00, 16h00 GREZILLAC (33420) Gironde

Gratuit tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Test de la forme et initiationnau stretching postural et gym des fascias

GREZILLAC (33420) 114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420) Grézillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bloomapsbe@gmail.com »}]

Test de la forme et initiationnau stretching postural et gym des fascias