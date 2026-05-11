Tillac

Bloopers

TILLAC Tillac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Bloopers, une vente de vêtements d’occasion au bénéfice de deux associations à la recherche de traitement de l’épilepsie.

Buvette et restauration sur place.

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TILLAC Tillac 32170 Gers Occitanie +33 5 62 70 00 00 letty.gaze@gmail.com

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English :

Bloopers, a second-hand clothing sale to benefit two associations working to find cures for epilepsy.

Refreshments and catering on site.

L’événement Bloopers Tillac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65