Blues in Queyssac 2026 Queyssac
Blues in Queyssac 2026 Queyssac samedi 4 juillet 2026.
Queyssac
Blues in Queyssac 2026
Queyssac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Festival Blues in Queyssac est proposé par l’association Blues Pourpre, et est un festival consacré au blues.
Samedi 4 juillet 2025 à partir de 19h00
• Amaury Faivre
• Fred Chapellier Trio
• Sweet Marta & The Blues Shakers (Es)
Ouverture des portes à 18h30.
Restauration et buvette sur place.
Maison des artistes avec expositions en entrée libre sur place. .
Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Blues in Queyssac 2026
L’événement Blues in Queyssac 2026 Queyssac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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