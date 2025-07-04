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Blues in Queyssac 2026 Queyssac

Blues in Queyssac 2026 Queyssac

Blues in Queyssac 2026 Queyssac samedi 4 juillet 2026.

Ville : 24140 Queyssac

Département : Dordogne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Queyssac

Blues in Queyssac 2026

Queyssac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Festival Blues in Queyssac est proposé par l’association Blues Pourpre, et est un festival consacré au blues.

Samedi 4 juillet 2025 à partir de 19h00
• Amaury Faivre
• Fred Chapellier Trio
• Sweet Marta & The Blues Shakers (Es)

Ouverture des portes à 18h30.
Restauration et buvette sur place.

Maison des artistes avec expositions en entrée libre sur place.   .

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Blues in Queyssac 2026

L’événement Blues in Queyssac 2026 Queyssac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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