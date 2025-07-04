Queyssac

Blues in Queyssac 2026

Queyssac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Festival Blues in Queyssac est proposé par l’association Blues Pourpre, et est un festival consacré au blues.

Samedi 4 juillet 2025 à partir de 19h00

• Amaury Faivre

• Fred Chapellier Trio

• Sweet Marta & The Blues Shakers (Es)

Ouverture des portes à 18h30.

Restauration et buvette sur place.

Maison des artistes avec expositions en entrée libre sur place. .

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blues in Queyssac 2026

L’événement Blues in Queyssac 2026 Queyssac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides