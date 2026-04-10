Blues Jam Session Crêpes La Loco Quimperlé

Quimperlé

Blues Jam Session Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Blues Jam Session .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Blues Jam Session Crêpes

L’événement Blues Jam Session Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS