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Blues Jam Session Crêpes La Loco Quimperlé

Blues Jam Session Crêpes La Loco Quimperlé dimanche 2 août 2026.

Lieu : La Loco

Adresse : 33 Boulevard de la Gare

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Quimperlé

Blues Jam Session Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Blues Jam Session   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English : Blues Jam Session Crêpes

L’événement Blues Jam Session Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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