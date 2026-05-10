Blues Station avec Boney Fields & The BFB + Lenny Lafargue Band Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais Vendredi 29 mai, 20h00 Prévente 14€, 27€, 29€ / Sur place 16€, 29€, 32€

Une nuit de blues explosive ! Préparez-vous à un show survolté avec l’artiste principal de cette 155e Blues Station : Boney Fields & The BFB.

Le trompettiste de Chicago et son sextuor infernal fusionnent blues, funk et soul pour une prestation généreuse à l’énergie jubilatoire. En première partie, le Lenny Lafargue Band ouvrira la scène. Fleuron du blues français, ce guitariste hors pair au style teinté de racines sudistes vous happera par son groove authentique. Rythmes fous et bonnes vibrations garantis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T23:59:00.000+02:00

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http://www.bluesstation.fr blues.station@wanadoo.fr https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/155eme-blues-station-in-tournon https://www.facebook.com/BluesStationConcerts

Salle de L’Abescat Tournon d’Agenais Ville Haute Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne



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