BMX Concert blind test à la Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier

BMX Concert blind test à la Brasserie Philomenn

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15

BMX , c’est un concert blind test !

Équation à une inconnue, BMX est un duo de choc constitué de 2 Poulettes à Roulettes Bertille et Morgan.

Et pourquoi VTT, me direz-vous ? Mais parce que ces deux Voix sont vraiment Tout Terrain leur set de reprises va du folk au rap en passant par le rock alternatif, l’électro (collaborative !) et la bonne vieille pop. Nous ne citerons ici aucun titre ni aucun artiste car BMX propose à son public un concert sous forme de blind-test. À la clef, un morceau qu’elles interprètent pour le ou la gagnante en toute intimité…

Et à présent, s’il nous faut justifier la référence au vélo, filons la métaphore En matière de reprises, elles en connaissent un rayon. Leurs voix qui jamais ne déraillent vous feront perdre les pédales.

Et pour le X alors ? Ben venez on en causera ! .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

