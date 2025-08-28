Maria Mazzotta Théâtre de l’Arche Tréguier

Maria Mazzotta Théâtre de l'Arche Tréguier jeudi 30 avril 2026.

Maria Mazzotta

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-30 20:30:00

2026-04-30

Et c’est pour qui ? Pour qui souhaite vibrer au son d’une voix et s’évader le temps d’un concert dans la région des Pouilles. Tout public.

Artiste majeure de la scène vocale des Pouilles, Maria Mazzotta magnifie depuis longtemps par son tamburello et sa voix d’or la tradition musicale des tarentelles du Salento. Reconnue pour ses interprétations poignantes des différents chants du bassin méditerranéen, Maria Mazzotta y amène ce souffle de fraîcheur qui fait briller les traditions sous un nouveau jour et font d’elle l’une des voix les plus appréciées de la scène musicale européenne.

Des textures du sud de l’Italie jusqu’aux grooves balkaniques, le répertoire de Maria Mazzotta est le fruit d’une recherche méticuleuse et d’un respect infini pour les cultures qui le composent, portant une attention particulière aux caractéristiques vocales des différentes traditions.

Depuis janvier 2020, Maria Mazzotta a entamé une tournée ininterrompue, donnant plus de 150 concerts dans pas moins de 25 pays.

Son nouveau spectacle est le fruit de tous ces voyages, rencontres, émotions, et d’une réflexion sur la société moderne. Pour la première fois en 20 ans de carrière, Maria exprime avec courage et liberté toute la force vitale de la tradition paysanne, sa rage et sa vraie puissance, à travers l’utilisation d’instruments contemporains.

Le nouveau son est imprégné de la force de la guitare électrique,des recherches d’effets, de la percussion groovy et il porte en lui des traces des grandes villes tout en préservant les racines profondes de la tradition du sud de l’Italie. Les textures électriques post rock rencontrent l’interprétation viscérale de Maria Mazzotta.

Des hommages sont également rendus à des figures importantes du parcours artistique de la chanteuse salentine « Terra ca nun senti » (Rosa Balistreri, pierre angulaire de la culture populaire italienne), « Marinaresca » (hommage à Roberto De Simone, et à ses recherches musicales fondamentales).

Un concert de Maria Mazzotta est une expérience rare et précieuse .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

