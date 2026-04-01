Brocante Terre & Mer Port de Plaisance Tréguier

Tréguier

Brocante Terre & Mer

Port de Plaisance Parking des plaisanciers Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Flânerie & Trésors au Bord du Jaudy.

Quoi de plus agréable qu’un dimanche au bord de l’eau ? Le dimanche 26 avril, laissez-vous séduire par le charme de Tréguier et venez profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité.

Le Club Nautique de Tréguier vous invite à sa traditionnelle Brocante et Vide-Grenier, qui s’installera tout au long de la journée sur le parking des plaisanciers.

Au programme de votre journée chiner avec vue dans le cadre exceptionnel des rives du Jaudy. Profiter de l’air marin et de la lumière printanière pour une promenade relaxante sur le port ou surtout rencontrer et échanger avec les passionnés de la mer.

Que vous soyez un collectionneur averti, un promeneur du dimanche ou simplement à la recherche d’une sortie en famille, nous vous attendons nombreux pour faire vivre le port !

Buvette et restauration sur place .

Port de Plaisance Parking des plaisanciers Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 05 80 63

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English :

L’événement Brocante Terre & Mer Tréguier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose