Board Out Day 4 Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Board Out Day 4

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Le Board Out Day revient les 9 et 10 mai au Shapers Club House avec boardswap, contest de skate, musique live, shapers locaux et food sur place.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 73 03 61

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English : Board Out Day 4

Board Out Day returns to the Shapers Club House on May 9 and 10, with boardswap, skateboard contest, live music, local shapers and on-site food.

L’événement Board Out Day 4 Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes