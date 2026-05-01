Board Out Day 4 Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Board Out Day 4 Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 9 mai 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Board Out Day 4
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Le Board Out Day revient les 9 et 10 mai au Shapers Club House avec boardswap, contest de skate, musique live, shapers locaux et food sur place.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 73 03 61
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English : Board Out Day 4
Board Out Day returns to the Shapers Club House on May 9 and 10, with boardswap, skateboard contest, live music, local shapers and on-site food.
L’événement Board Out Day 4 Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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