Course de l’huître Place Chasseloup-laubat Marennes-Hiers-Brouage

Place Chasseloup-laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14 09:00:00

Date(s) :
2026-05-14

43ème édition de la course pédestre de l’Huître à Marennes .
Courses adultes ,enfants et marche nordique.
Place Chasseloup-laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   athletisme.ampa@gmail.com

English :

43rd edition of the Marennes Oyster Race.
Adult and children’s races and Nordic walking.

