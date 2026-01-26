Course de l’huître Place Chasseloup-laubat Marennes-Hiers-Brouage
Course de l’huître Place Chasseloup-laubat Marennes-Hiers-Brouage jeudi 14 mai 2026.
Course de l’huître
Place Chasseloup-laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14 09:00:00
Date(s) :
2026-05-14
43ème édition de la course pédestre de l’Huître à Marennes .
Courses adultes ,enfants et marche nordique.
.
Place Chasseloup-laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine athletisme.ampa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
43rd edition of the Marennes Oyster Race.
Adult and children’s races and Nordic walking.
L’événement Course de l’huître Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes