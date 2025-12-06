Boat party Megamix Voie Charles Berthelot Honfleur
Boat party Megamix Voie Charles Berthelot Honfleur samedi 20 juin 2026.
Honfleur
Boat party Megamix
Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Une soirée unique dans le port de Honfleur !
Amarrés à quai sur le port de Honfleur, certaines soirées à bord du bateau La Calypso ou Ville de Honfleur deviennent l’occasion de profiter d’un set musical.
Boat Party Megamix
Organisée par Yvann Prod
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à bord du bateau !
⏰ Mix de 21h à 00h
Entrée gratuite & ouverte à tous, sur consommation
Embarquez pour une nuit de musique, de danse et de fun !
Ne manquez pas cette occasion de vivre une soirée épique sur l’eau ! .
Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 64 50 46 contact@roneyboatscompagny.com
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English : Boat party Megamix
A unique evening in Honfleur harbour!
L’événement Boat party Megamix Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville
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