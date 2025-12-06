Atelier Poterie et décors sur céramique Honfleur

Atelier Poterie et décors sur céramique

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-24

Venez vous initier ou compléter votre pratique de la poterie lors d’un atelier au cœur d’Honfleur.

Seul, à plusieurs ou en famille vous pourrez vous essayer aux trois disciplines de la céramique

– le décors

– le tournage et/ou le moulage.

Un atelier à la carte et adapté à chacun.

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 marieelsavictoire@hotmail.com

English : Atelier Poterie et décors sur céramique

Come and learn or improve your pottery skills at a workshop in the heart of Honfleur.

Alone, with friends or family, you can try your hand at all three pottery disciplines:

– decorating

– throwing and/or molding.

An à la carte workshop for everyone.

