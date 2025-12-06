Atelier Poterie et décors sur céramique Honfleur
Atelier Poterie et décors sur céramique Honfleur samedi 6 décembre 2025.
Atelier Poterie et décors sur céramique
La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur Calvados
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-24
Venez vous initier ou compléter votre pratique de la poterie lors d’un atelier au cœur d’Honfleur.
Seul, à plusieurs ou en famille vous pourrez vous essayer aux trois disciplines de la céramique
– le décors
– le tournage et/ou le moulage.
Un atelier à la carte et adapté à chacun.
Un atelier à la carte et adapté à chacun. N’hésitez pas à vous renseigner .
La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 marieelsavictoire@hotmail.com
English : Atelier Poterie et décors sur céramique
Come and learn or improve your pottery skills at a workshop in the heart of Honfleur.
Alone, with friends or family, you can try your hand at all three pottery disciplines:
– decorating
– throwing and/or molding.
An à la carte workshop for everyone.
