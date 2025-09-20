Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues Honfleur

Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues Honfleur samedi 20 septembre 2025.

Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues

Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados

Début : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Assistez à une démonstration du grand orgue de l’église Sainte-Catherine

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Visite flash de l’église avec accès aux orgues pour une démonstration, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur .

Place Sainte-Catherine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

English : Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues

Watch a demonstration of the great organ at Sainte-Catherine church

German : Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues

Erleben Sie eine Vorführung der großen Orgel der St.-Katharinen-Kirche

Italiano :

Assistere a una dimostrazione del grande organo della chiesa di Sainte-Catherine

Espanol :

Asista a una demostración del gran órgano de la iglesia Sainte-Catherine

