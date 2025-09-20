Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues Honfleur
Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados
Assistez à une démonstration du grand orgue de l’église Sainte-Catherine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Visite flash de l’église avec accès aux orgues pour une démonstration, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur .
Place Sainte-Catherine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 66 lalieutenance@ville-honfleur.fr
English : Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues
Watch a demonstration of the great organ at Sainte-Catherine church
German : Visite flash de l’église Sainte-Catherine avec accès aux orgues
Erleben Sie eine Vorführung der großen Orgel der St.-Katharinen-Kirche
Italiano :
Assistere a una dimostrazione del grande organo della chiesa di Sainte-Catherine
Espanol :
Asista a una demostración del gran órgano de la iglesia Sainte-Catherine
