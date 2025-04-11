Visite libre du musée, Musée d’ethnographie et d’arts populaires, Honfleur

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’ethnographie et d’arts populaires Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée d’ethnographie de 18h à minuit

Musée d’ethnographie et d’arts populaires Rue de la Prison, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/musees-cacher3.html Le musée propose un parcours de visite, libre, traversant 9 pièces meublées selon leur destination : boutique du Mercier, atelier du tonnelier, salle des coiffes et des costumes, salle du tisserand, salle du souvenir, salle du bourgeois, chambre de la jeune fille, salle de l’imprimeur et salle à manger du marin.

Meubles normands, costumes et coiffes de Normandie, faïences du Pré-d’Auge, objets divers, composent la collection rassemblée depuis plus d’un siècle par les membres de la Société du Vieux-Honfleur.

Ouverture exceptionnelle du musée d’ethnographie de 18h à minuit

©Loïc Pilon