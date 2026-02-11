Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy Place de la Porte de Rouen Honfleur

Honfleur

Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Projection du concert enregistré à la cité de la musique le 5 novembre 2020

avec l’Ensemble Le Balcon, sous la direction de Maxime Pascal.

En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados

et la Philharmonie de Paris

Projection du concert enregistré à la cité de la musique le 5 novembre 2020

avec l’Ensemble Le Balcon, sous la direction de Maxime Pascal

Interpréter trois concertos d’époques et de styles différents relève du tour de force. Alexandre Tharaud relève le pari en mêlant à Bach et à une des œuvres majeures de Mozart une création du compositeur franco-argentin Oscar Strasnoy.

(Source : philharmoniedeparis.fr)

En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados

et la Philharmonie de Paris .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy

Screening of the concert recorded at the Cité de la Musique on 5 November 2020

with the Ensemble Le Balcon, conducted by Maxime Pascal.

In partnership with the Bibliothèque du Calvados

and the Philharmonie de Paris

L’événement Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy Honfleur a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité