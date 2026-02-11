Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy Place de la Porte de Rouen Honfleur
Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy Place de la Porte de Rouen Honfleur samedi 23 mai 2026.
Honfleur
Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Projection du concert enregistré à la cité de la musique le 5 novembre 2020
avec l’Ensemble Le Balcon, sous la direction de Maxime Pascal.
En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados
et la Philharmonie de Paris
Projection du concert enregistré à la cité de la musique le 5 novembre 2020
avec l’Ensemble Le Balcon, sous la direction de Maxime Pascal
Interpréter trois concertos d’époques et de styles différents relève du tour de force. Alexandre Tharaud relève le pari en mêlant à Bach et à une des œuvres majeures de Mozart une création du compositeur franco-argentin Oscar Strasnoy.
(Source : philharmoniedeparis.fr)
En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados
et la Philharmonie de Paris .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy
Screening of the concert recorded at the Cité de la Musique on 5 November 2020
with the Ensemble Le Balcon, conducted by Maxime Pascal.
In partnership with the Bibliothèque du Calvados
and the Philharmonie de Paris
L’événement Ciné-concert Alexandre Tharaud 100% concertos : Bach, Mozart, Strasnoy Honfleur a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité
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