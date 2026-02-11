Concert Une Lumière de Paris à Villers-sur-Mer Place de la Porte de Rouen Honfleur

Honfleur

Concert Une Lumière de Paris à Villers-sur-Mer

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Pour notre plus grand plaisir, le duo de guitaristes virtuoses Annie Baudouin et Jacques Marmoud sortent Madame Brillon de Jouy de l’oubli en nous proposant une conférence historique et musicologique, avec ajouts des correspondances et de textes passionnants sur la vie de cette claveciniste et compo

La médiathèque de Honfleur rend hommage à une compositrice méconnue de musique classique : Madame Anne-Louise Brillon de Jouy (1744-1824). Claveciniste, joueuse du tout nouveau piano-forte (mis au point vers 1770 par Johann Andreas Stein à Augsbourg) et compositrice de talent, Madame Brillon de Jouy est une figure importante du Paris du Siècle des Lumières.

Pour notre plus grand plaisir, le duo de guitaristes virtuoses Annie Baudouin et Jacques Marmoud sortent Madame Brillon de Jouy de l’oubli en nous proposant une conférence historique et musicologique, avec ajouts des correspondances et de textes passionnants sur la vie de cette claveciniste et compositrice parisienne. .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Concert Une Lumière de Paris à Villers-sur-Mer

To our great delight, the virtuoso guitar duo of Annie Baudouin and Jacques Marmoud bring Madame Brillon de Jouy out of oblivion with a historical and musicological lecture, complete with correspondence and fascinating texts on the life of this harpsichordist and composer.

L’événement Concert Une Lumière de Paris à Villers-sur-Mer Honfleur a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité