Honfleur

La Nouvelle Odyssée Soirée avec la bâteau Saint-Liénard

33 Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Une soirée exceptionnelle La Nouvelle Odyssée coordonnée par Estuaire SUD et proposée par l’équipe du voilier le St Liénard

Nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 21 avril à 19h00 pour une soirée exceptionnelle la Nouvelle Odyssée coordonnée par Estuaire SUD et proposée par l’équipe du voilier le St Liénard. Vous aurez la possibilité de participer à des ateliers à la fois ludiques et instructifs pour inspirer et initier une nouvelle histoire, une histoire où la vie est durablement respectée et où l’avenir se transforme en un projet plus grand et plus désirable !

Accessible à toute la famille, cet atelier se tiendra pendant les vacances scolaires n’hésitez donc pas à venir avec des enfants !

Une mini buvette est prévue (boisson et petits encas) vos confections culinaires sont les bienvenues (faciles à manger sans assiette) pour nous aider à garnir notre buvette ! Tous les profits de la buvette seront reversés à l’association Estuaire SUD. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à nous le faire savoir; et nous comptons aussi sur vous pour nous aider à faire connaitre cet évènement auprès de vos amis ou de votre famille. N’hésitez pas à partager par mail ou dans vos réseaux sociaux…

Participation et contribution libre

Buvette sur place .

33 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 32 57 62 98 estuairesud@wanadoo.fr

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English : La Nouvelle Odyssée Soirée avec la bâteau Saint-Liénard

An exceptional evening, La Nouvelle Odyssée , coordinated by Estuaire SUD and hosted by the crew of the sailing boat Le St Liénard.

L’événement La Nouvelle Odyssée Soirée avec la bâteau Saint-Liénard Honfleur a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Honfleur-Beuzeville