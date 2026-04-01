Honfleur

Brume Piano bar & Cocktails

9 Rue de la Ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-02 2026-05-23 2026-06-27

Soirée musicale au Lounge bar

Piano bar & Cocktails

De 18h30 à 21h30

Découvrez l’atmosphère de notre bar lounge contemporain et cosy, tout en écoutant notre talentueux pianiste, Jimmytry.

Notre barman, vous fera découvrir ses cocktails signatures.

Lounge bar ouvert jusqu’à 23h.

Sans réservation, placement libre

Le son du piano resonnera et apportera l’ambiance jazzy dans la salle de notre restaurant L’Assiette Normande .

Pensez à réserver votre table au 02 31 89 02 41

Menu découverte à 48€ .

9 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 30 90

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English : Brume Piano bar & Cocktails

Musical evening in the Lounge bar

L’événement Brume Piano bar & Cocktails Honfleur a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité