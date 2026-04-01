Brume Piano bar & Cocktails Honfleur
Brume Piano bar & Cocktails Honfleur samedi 18 avril 2026.
Honfleur
Brume Piano bar & Cocktails
9 Rue de la Ville Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-02 2026-05-23 2026-06-27
Soirée musicale au Lounge bar
Piano bar & Cocktails
De 18h30 à 21h30
Découvrez l’atmosphère de notre bar lounge contemporain et cosy, tout en écoutant notre talentueux pianiste, Jimmytry.
Notre barman, vous fera découvrir ses cocktails signatures.
Lounge bar ouvert jusqu’à 23h.
Sans réservation, placement libre
Le son du piano resonnera et apportera l’ambiance jazzy dans la salle de notre restaurant L’Assiette Normande .
Pensez à réserver votre table au 02 31 89 02 41
Menu découverte à 48€ .
9 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 30 90
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English : Brume Piano bar & Cocktails
Musical evening in the Lounge bar
L’événement Brume Piano bar & Cocktails Honfleur a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité
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