Concert Tea time quartet Les Greniers à sel Honfleur

Honfleur

Concert Tea time quartet

Les Greniers à sel 9T Rue de la ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 20:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Concert dans le cadre de la 14e exposition de Contre-Courant aux Greniers à Sel de Honfleur, en collaboration avec l’Association des Artistes en Exil, basée à Paris

14e exposition de Contre-Courant aux Greniers à Sel de Honfleur

Le collectif Contre-courant existe depuis 2009. Il a été créé à l’initiative de Jean Orange, dont nous déplorons le décès fin 2025 et auquel nous rendons hommage cette année. Un espace lui est dédié, dans le catalogue comme sur nos cimaises.

Cette édition est marquée par une volonté de solidarité avec les artistes issus de pays en guerre, que nous avons souhaité mettre à l’honneur.

En collaboration avec l’Association des Artistes en Exil, basée à Paris, nous accueillons

Maryam Aghaei (Iran),

Reem Alnathsheh (Palestine),

Adel Al Taweel et Yara Zohud (Palestine),

Bruneel Mangani et Tickson Mbuyi (République démocratique du Congo).

Nous recevons également Léna Braslavskaya, artiste ukrainienne installée à Caen que nous connaissions déjà.

Au-delà de leurs origines et de leurs parcours souvent marqués par des contextes difficiles, c’est avant tout leur travail artistique que nous souhaitons mettre en lumière. Nous espérons que le public toujours nombreux + de 11000 personnes l’année dernière appréciera cette initiative.

Contre-courant poursuit ainsi, cette année encore, son engagement en faveur de la découverte d’univers singuliers et variés.

Le samedi 18/04 prestation du Tea time quartet, un moment jazz toujours de grande qualité. .

Les Greniers à sel 9T Rue de la ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 82 61 94 47 contrecourant.honfleur@gmail.com

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English : Concert Tea time quartet

Concert as part of the 14th Contre-Courant exhibition at the Greniers à Sel in Honfleur, in collaboration with the Association des Artistes en Exil, based in Paris.

L’événement Concert Tea time quartet Honfleur a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Honfleur-Beuzeville