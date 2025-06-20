Soirée rencontre avec l’artiste Didier Engels Galerie Artima Honfleur

Honfleur

Soirée rencontre avec l’artiste Didier Engels

Galerie Artima 5 Rue du Puits Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

À l’occasion de son installation dans ses nouveaux locaux à Honfleur, la Galerie Artima organise une soirée exceptionnelle autour du photographe international Didier Engels.

À l’occasion de son installation dans ses nouveaux locaux à Honfleur, la Galerie Artima organise une soirée exceptionnelle autour du photographe international Didier Engels. Ce vernissage sera marqué par un temps d’échange privilégié avec l’artiste (17h), suivi d’une séance de dédicaces (18h).

Le public pourra découvrir son univers photographique singulier, inspiré par ses voyages et le monde maritime, tout en accédant, de manière exceptionnelle, à des œuvres originales et à des tirages inédits, dédicacés sur place. Une rencontre rare dans un cadre intimiste, au cœur du quartier Sainte-Catherine.

Ce vernissage s’inscrit dans un contexte local spécifique, marqué par la fermeture de la place Berthelot par la mairie de Honfleur.

Dans cette dynamique, la Galerie Artima souhaite

– Dynamiser la vie culturelle locale

– Offrir une nouvelle visibilité à sa nouvelle adresse

– Créer un lieu de rencontre et d’échange autour de l’art .

Galerie Artima 5 Rue du Puits Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 1 42 77 12 14 vosges@galerie-artima.com

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English : Soirée rencontre avec l’artiste Didier Engels

To mark its move to new premises in Honfleur, the Galerie Artima is organising a special evening with international photographer Didier Engels.

L’événement Soirée rencontre avec l’artiste Didier Engels Honfleur a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Honfleur-Beuzeville