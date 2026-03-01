Conférences à la Ferme Saint Siméon La Ferme Saint-Siméon Honfleur

Conférences à la Ferme Saint Siméon

La Ferme Saint-Siméon 20 Route Adolphe Marais Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 20:00:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-04-30 2026-05-21

Pour fêter les 20 ans de l’établissement, tout au long de l’année, des conférences seront organisées sur le thème de l’histoire de La Ferme Saint Siméon, des impressionnistes et de l’évolution de l’hôtellerie de luxe.

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, la Ferme Saint-Siméon célèbre l’impressionnisme avec un cycle de huit conférences réunissant historiens et conservateurs, au cœur d’un lieu mythique ayant inspiré Monet, Boudin et Courbet. Ces rencontres mettent en lumière l’œuvre de Monet, son lien avec la Normandie et l’audace du mouvement impressionniste.

Au printemps, trois conférences sont consacrées au maître impressionniste pour mieux comprendre l’évolution artistique du peintre

• Jeudi 12 mars

Monet au Havre, par Géraldine Lefebvre, directrice du MuMa Musée d’art moderne André Malraux

• Jeudi 30 avril

Monet à Honfleur, par Benjamin Findinier, directeur de la Fabrique de patrimoines en Normandie

• Jeudi 21 mai

Monet à Giverny, par Cyrille Sciama, directeur général du Musée des impressionnismes Giverny

Chaque conférence se prolonge par un cocktail champagne* accompagné d’amuse-bouches, servis au bar de la Ferme Saint-Siméon*****, dans l’esprit des échanges artistiques qui animaient autrefois la maison des Impressionnistes.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

La Ferme Saint-Siméon 20 Route Adolphe Marais Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 78 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférences à la Ferme Saint Siméon

To celebrate the 20th anniversary of the establishment, conferences will be held throughout the year on the history of La Ferme Saint Siméon, the Impressionists and the evolution of luxury hotels.

L’événement Conférences à la Ferme Saint Siméon Honfleur a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Honfleur-Beuzeville