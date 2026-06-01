Exposition Ensemble, nous sommes Monet, l’incroyable défi Rue de l’Homme de Bois Honfleur mercredi 17 juin 2026.

Honfleur

Exposition Ensemble, nous sommes Monet, l’incroyable défi

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-17

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, l’association Tricote un sourire nous a lancé un grand défi celui de réaliser une reproduction géante du tableau Étretat de Claude Monet uniquement en tricot et crochet.

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, l’association Tricote un sourire nous a lancé un grand défi celui de réaliser une reproduction géante du tableau Étretat de Claude Monet uniquement en tricot et crochet.

Piloté par l’association Citémômes, Tricote un sourire s’attache depuis plus de dix ans à tisser des liens entre des personnes de tous âges et horizons. Avec Ensemble nous sommes Monet , l’association nous invite à recréer les chefs-d’oeuvres de l’impressionnisme. À travers ses projets créatifs et inclusifs, l’association réaffirme que l’art est un puissant vecteur de rencontre et de partage.

Vernissage le 17 juin à 15h30 visite de quelques œuvres, venez avec vos aiguilles ou votre crochet si vous le souhaitez, et verre de l’amitié. .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Ensemble, nous sommes Monet, l’incroyable défi

To mark the centenary of Claude Monet’s death, the Tricote un sourire association set us a big challenge: to make a giant reproduction of Claude Monet’s painting Étretat using only knitting and crochet.

L’événement Exposition Ensemble, nous sommes Monet, l’incroyable défi Honfleur a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Honfleur-Beuzeville