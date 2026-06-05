Honfleur

Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , les tout-petits sont invités à découvrir l’eau dans tous ses états au musée Eugène-Boudin

Dans le cadre de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , les tout-petits sont invités à découvrir l’eau dans tous ses états au musée Eugène-Boudin .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états

As part of the Soleil rose, orange, rouge exhibition, young children are invited to discover water in all its forms at the Musée Eugène-Boudin.

L’événement Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états Honfleur a été mis à jour le 2026-05-29 par Calvados Attractivité