Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états Honfleur
Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états Honfleur mercredi 10 juin 2026.
Honfleur
Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , les tout-petits sont invités à découvrir l’eau dans tous ses états au musée Eugène-Boudin
Dans le cadre de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , les tout-petits sont invités à découvrir l’eau dans tous ses états au musée Eugène-Boudin .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états
As part of the Soleil rose, orange, rouge exhibition, young children are invited to discover water in all its forms at the Musée Eugène-Boudin.
L’événement Les tout-petits au musée L’eau dans tous ses états Honfleur a été mis à jour le 2026-05-29 par Calvados Attractivité
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