Honfleur

Dîner Concert

Albertine Restaurant Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Savourez la musique ! Une fois par mois, Albertine Restaurant et l’Hôtel Le Rituel s’associent pour proposer des soirées musicales. Jazz envoûtant, variétés françaises, rythmes tropicaux… chaque date révèle un nouvel univers à découvrir.

Savourez la musique ! Une fois par mois, Albertine Restaurant et l’Hôtel Le Rituel s’associent pour proposer des soirées musicales. Jazz envoûtant, variétés françaises, rythmes tropicaux… chaque date révèle un nouvel univers à découvrir.

Une traversée musicale entre Afrique et Europe avec Malick Diaw

Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Malick Diaw est un musicien sénégalais installé à Paris. Son univers mêle afro-folk, sonorités touarègues et mandingues, enrichies de touches de blues, de rock et de jazz. Sa musique relie avec finesse rythmes africains et influences européennes, portée par la guitare, les percussions, la basse et des chœurs subtils, créant une atmosphère profonde et envoûtante. Influencé par Ismaël Lô, Salif Keita, Ali Farka Touré ou Youssou N’Dour, il a également accompagné des artistes tels que Ghalia Bénali, Touré Kunda, Mariem Hassan ou Oumar Pène. .

Albertine Restaurant Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 60 reservation@albertinehonfleur.fr

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English : Dîner Concert

Enjoy the music! Once a month, Albertine Restaurant and Hôtel Le Rituel join forces to offer musical evenings. Bewitching jazz, French variety, tropical rhythms… each date reveals a new world to discover.

L’événement Dîner Concert Honfleur a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Honfleur-Beuzeville