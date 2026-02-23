Mini-stage d’expression libre en art plastique Éveillez vos sens, libérez vos couleurs Honfleur

Mini-stage d’expression libre en art plastique Éveillez vos sens, libérez vos couleurs

34 Rue Notre Dame Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-13 2026-05-01 2026-06-09 2026-06-24 2026-07-30

Offrez-vous une parenthèse créative de 4 heures au cœur de Honfleur et laissez-vous porter par une expérience artistique unique avec l’artiste peintre Emma Pauline.

Envie d’un instant pour créer et lâcher prise ?

Offrez-vous une parenthèse créative de 4 heures au cœur de Honfleur et laissez-vous porter par une expérience artistique unique avec l’artiste peintre Emma Pauline.

Dans son univers sensible et coloré, prenez le temps de ralentir, de vous reconnecter à vos sensations et de libérer votre créativité. Ce mini-stage vous invite à explorer l’expression libre à travers les couleurs, les matières et l’intuition, dans une atmosphère bienveillante et inspirante.

Après une courte relaxation assise, vous découvrirez différentes expériences sensorielles avec des matières variées pastel, argile, encre, pigments, peinture, collage ou sable. À partir des couleurs primaires, vous composerez votre propre palette avant de développer votre création personnelle.

Pendant ces quatre heures d’immersion artistique, chacun avance à son rythme pour expérimenter, créer et se laisser surprendre par le processus créatif. Une expérience douce et inspirante, idéale pour s’offrir un moment de détente et de créativité lors d’un séjour à Honfleur.

Accessible à tous aucune compétence artistique n’est nécessaire.

Activité “offline” un moment de création en pleine conscience, sans téléphone portable.

A partir de 16 ans.

Une option Atelier (2 heures) est disponible à 60€ par personne. Cliquez sur atelier d’expression dans les offres liées en bas de page pour plus d’informations et réservation.

Dates des mini-stages

21 mars 14h 18h

4 avril 14h 18h

13 avril 14h-18h

1er mai 14h 18h

9 juin 14h 18h

24 juin 14h 18h

30 juillet 14h 18h

Infos pratiques

Durée 4 heures Jauge limitée

Suivant le choix de la réalisation, le châssis/la toile et la peinture, medium et pinceaux à l’huile.

Dans une démarche de développement durable, l’impression du billet n’est pas obligatoire, vous pouvez présenter votre e-billet depuis votre smartphone.

A noter Privatisations ou ateliers sur mesure pour familles possible avec enfants à partir de 8 ans (contactez Emma Pauline en direct). .

34 Rue Notre Dame Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 60 57 10 07

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English : Mini-stage d’expression libre en art plastique Éveillez vos sens, libérez vos couleurs

Treat yourself to a 4-hour creative interlude in the heart of Honfleur and enjoy a unique artistic experience with painter Emma Pauline.

L’événement Mini-stage d’expression libre en art plastique Éveillez vos sens, libérez vos couleurs Honfleur a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Honfleur-Beuzeville