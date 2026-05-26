La Minute internationale des Odeurs Quai Lepaulmier Honfleur

Honfleur

La Minute internationale des Odeurs

Quai Lepaulmier Hall de l’Office de tourisme Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:45:00

fin : 2026-06-10 10:15:00

Date(s) :

2026-06-10

Pour la 3e année consécutive, célébrons les odeurs avec LA MINUTE INTERNATIONALE DES ODEURS

le 10 juin à 10h06, participez à une expérience olfactive unique !

Pour la 3e année consécutive, célébrons les odeurs avec LA MINUTE INTERNATIONALE DES ODEURS

le 10 juin à 10h06, participez à une expérience olfactive unique !

L’événement est gratuit pour tous et sans inscription.

L’odorat, sens souvent sous-estimé, joue un rôle essentiel dans notre manière de percevoir le monde. LA MINUTE INTERNATIONALE DES ODEURS est une expérience sensorielle d’écriture, sur une idée de l’écrivain Mathieu Simonet, qui invite chacun à prendre conscience de l’importance des odeurs dans notre environnement et dans notre mémoire.

Le 10 juin à 10h06, les participants sortent explorer le monde avec leur nez. Dès qu’une odeur les interpelle, ils prennent le temps de la ressentir puis de la décrire sur un carton bristol (10×15 cm).

Les bristols collectés seront ensuite rassemblés et envoyés à Atmo Normandie

Animation Agathe VASTEL-PARIS (dr. en Pharmacie et membre de l’association Nez en Herbe pour l’éveil olfactif) .

Quai Lepaulmier Hall de l’Office de tourisme Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 33 49 77 01 paris.agathe@gmail.com

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English : La Minute internationale des Odeurs

For the 3rd year running, we’re celebrating smells with THE INTERNATIONAL SMELL MINUTE:

on 10 June at 10.06am, take part in a unique olfactory experience!

L’événement La Minute internationale des Odeurs Honfleur a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Honfleur-Beuzeville