Réalise ton objet en céramique de A à Z ! La Faïencerie Honfleur

Honfleur

Réalise ton objet en céramique de A à Z !

La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25

Les enfants pourront se familiariser avec la terre lors d’un atelier modelage et décoration.

Découvre l’univers de la céramique dans ce bel atelier situé au cœur du centre-ville d’Honfleur.

Marie, artiste céramiste depuis plus de 10 ans y conçoit des objets d’Art et t’y accueille pour te guider de la mise en forme de la terre aux finitions de l’objet, du modelage à la mise en couleur.

Ainsi tu pourras créer ton propre objet artistique et utilitaire en faïence (Bol, assiette, cache-pot, tasse ou autre objet du quotidien..)

Une activité conviviale à partager en famille ou entre amis, pour vivre une expérience créative et unique.

N’hésite pas à te renseigner pour connaître les autres créneaux horaires disponibles .

La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 ateliermariecharpentier@gmail.com

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English : Réalise ton objet en céramique de A à Z !

Children can familiarize themselves with clay in a modeling and decorating workshop.

L’événement Réalise ton objet en céramique de A à Z ! Honfleur a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Honfleur-Beuzeville