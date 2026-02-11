Honfleur

Exposition La chaloupe Sainte-Bernadette

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre du Centenaire de la Chaloupe et de l’atelier création de graphiques

Dans le cadre du Centenaire de la Chaloupe et de l’atelier création de graphiques .

Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Exposition La chaloupe Sainte-Bernadette

As part of the Centenary of La Chaloupe and the graphic design workshop

L’événement Exposition La chaloupe Sainte-Bernadette Honfleur a été mis à jour le 2026-06-18 par Calvados Attractivité