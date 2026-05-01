Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Honfleur

Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-05-29

Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge

150 ans après Claude Monet, le programme de résidences du Festival Normandie Impressionniste à la Ferme Saint-Siméon interroge encore la beauté du paysage à Honfleur. Lieu historique ayant accueilli Monet, Courbet, Sisley, Corot ou Boudin, la ferme devient un espace de création pour les artistes contemporains.

Julien des Monstiers y développe une œuvre centrée sur la matière, les textures et les couches de peinture, entre figuration et abstraction. Ses toiles invitent à une observation attentive de la lumière, des couleurs et des formes. Après une immersion dans le paysage maritime, il présente une exposition de résidence en dialogue avec l’histoire du site au musée Eugène Boudin de Honfleur.

En partenariat avec la Ferme Saint Siméon

Avec le soutien de la galerie Christophe Gaillard .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge

Exhibition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge

L’événement Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge Honfleur a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Honfleur-Beuzeville