Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge Rue de l’Homme de Bois Honfleur vendredi 29 mai 2026.
Honfleur
Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-05-29
Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge
150 ans après Claude Monet, le programme de résidences du Festival Normandie Impressionniste à la Ferme Saint-Siméon interroge encore la beauté du paysage à Honfleur. Lieu historique ayant accueilli Monet, Courbet, Sisley, Corot ou Boudin, la ferme devient un espace de création pour les artistes contemporains.
Julien des Monstiers y développe une œuvre centrée sur la matière, les textures et les couches de peinture, entre figuration et abstraction. Ses toiles invitent à une observation attentive de la lumière, des couleurs et des formes. Après une immersion dans le paysage maritime, il présente une exposition de résidence en dialogue avec l’histoire du site au musée Eugène Boudin de Honfleur.
En partenariat avec la Ferme Saint Siméon
Avec le soutien de la galerie Christophe Gaillard .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge
Exhibition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge
L’événement Exposition Julien des Monstiers, Soleil rose, orange, rouge Honfleur a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Honfleur-Beuzeville
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