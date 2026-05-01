Quand la ferme s’invite au pied des immeubles Rue de Canteloup Honfleur

Honfleur

Quand la ferme s’invite au pied des immeubles

Rue de Canteloup Quartier Canteloup Les Marronniers Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le concept est simple et plein de sens proposer aux enfants comme aux adultes de découvrir les animaux de la ferme, directement au pied des immeubles, à travers des animations ludiques autour de leur alimentation, de leur mode de vie et de leur environnement.

Et si, le temps d’une journée, la ville prenait des airs de campagne ?

Suite au succès des précédentes éditions, La Ferme dans ma Ville revient et s’installe à nouveau au cœur de plusieurs quartiers du Calvados pour aller à la rencontre des habitants.

Le concept est simple et plein de sens proposer aux enfants comme aux adultes de découvrir les animaux de la ferme, directement au pied des immeubles, à travers des animations ludiques autour de leur alimentation, de leur mode de vie et de leur environnement.

Oies, canards, poules, lapins ou encore moutons seront présents lors de 8 rendez-vous programmés entre fin avril et mi-juin. Une occasion unique de créer du lien, de s’émerveiller et de sensibiliser en douceur à la nature et à la biodiversité.

Sur place, vous pourrez aussi profiter

• d’ateliers pédagogiques et créatifs

• de jeux en bois

• de lectures et contes

• d’un stand sucré

Une belle idée de sortie en famille, simple et accessible, pour aller à la rencontre des animaux… juste au coin de chez soi. .

Rue de Canteloup Quartier Canteloup Les Marronniers Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 30 36 36

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English : Quand la ferme s’invite au pied des immeubles

The concept is simple and full of meaning: offering children and adults alike the chance to discover farm animals, right at the foot of the buildings, through fun activities focusing on their diet, their way of life and their environment.

L’événement Quand la ferme s’invite au pied des immeubles Honfleur a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Honfleur-Beuzeville