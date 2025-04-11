Visite guidée du manoir du Désert : « Une maison d’armateurs au XVe siècle », Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur, Honfleur

Visite guidée du manoir du Désert : « Une maison d’armateurs au XVe siècle » Vendredi 29 mai, 21h30 Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:45:00+02:00

Visite à la lampe torche du manoir du Désert.

Découvrez le manoir du Désert restauré, son architecture et son histoire.

Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Avenue d’Yberville, 14600 HonfleurPas de descriptionHONFLEUR Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 61 67 11 60 »}, {« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}]

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