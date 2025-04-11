Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur, Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance, Honfleur

Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur 29 – 31 mai Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00

Tous les bateaux de l’association seront éclairés par des projecteurs mettant en valeur les formes de carène et les mâts

Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la LieutenancePas de descriptionHONFLEUR Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie

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