Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur, Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance, Honfleur
Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur, Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance, Honfleur vendredi 29 mai 2026.
Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur 29 – 31 mai Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00
Tous les bateaux de l’association seront éclairés par des projecteurs mettant en valeur les formes de carène et les mâts
Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la LieutenancePas de descriptionHONFLEUR Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie
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