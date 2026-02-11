Honfleur

Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle

Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29 22:45:00

Date(s) :

2026-05-29

Visite à la lampe torche du manoir du Désert.

Découvrez le manoir du Désert restauré, son architecture et son histoire. .

Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle

L’événement Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados