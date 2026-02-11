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Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur

Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Avenue d'Yberville, 14600 Honfleur

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Honfleur

Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle

Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29 22:45:00

Date(s) :
2026-05-29

Visite à la lampe torche du manoir du Désert.
Découvrez le manoir du Désert restauré, son architecture et son histoire.   .

Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60  lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle

L’événement Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados

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