Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur
Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur vendredi 29 mai 2026.
Honfleur
Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle
Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29 22:45:00
Date(s) :
2026-05-29
Visite à la lampe torche du manoir du Désert.
Découvrez le manoir du Désert restauré, son architecture et son histoire. .
Avenue d’Yberville, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle
L’événement Visite guidée du manoir du Désert Une maison d’armateurs au XVe siècle Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados
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