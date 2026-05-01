Atelier d’expression découverte avec Emma Pauline ART Honfleur

Honfleur

Atelier d’expression découverte avec Emma Pauline ART

34 Rue Notre Dame Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-06-18 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-18 2026-06-22

Envie d’un instant pour créer et lâcher prise ?

Ce printemps, venez découvrir l’atelier Éveillez vos sens, libérez vos couleurs avec Emma Pauline dans son atelier en centre ville de Honfleur.

Envie d’un instant pour créer et lâcher prise ?

Ce printemps, offrez-vous une parenthèse artistique au cœur de Honfleur. L’artiste peintre Emma Pauline vous invite à vivre l’expérience Éveillez les sens, libérez vos couleurs dans son univers sensible et coloré au cœur d’Honfleur.

Un atelier d’expression libre en arts plastiques, entre musique, matières et intuition.

Ici, on explore, on expérimente, on lâche prise, on se détend.

On ne vient pas pour produire, on vient pour ressentir.

Après une courte relaxation assise et des expériences sensorielles avec différentes matières (comme pastel, argile, encre, pigment, peinture, collage, sable…), on mélange notre palette du jour à partir des couleurs primaires pour s’amuser, créer, s’exprimer, et se laisser surprendre.

Aucune compétence artistique n’est requise, juste un envie de créer. Activité offline en pleine conscience donc sans portable.

Infos pratiques

Petit groupe de 4 ou 5 adultes (à partir de 16 ans).

Tout le matériel est inclus dans le prix.

A noter

Privatisations ou ateliers sur mesure pour familles possible avec enfants. .

34 Rue Notre Dame Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 60 57 10 07

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English : Atelier d’expression découverte avec Emma Pauline ART

Looking for a moment to create and let go?

This spring, come and discover the Awaken your senses, free your colours workshop with Emma Pauline in her studio in the centre of Honfleur.

L’événement Atelier d’expression découverte avec Emma Pauline ART Honfleur a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Honfleur-Beuzeville