Atelier Poterie Enfant Honfleur
Atelier Poterie Enfant Honfleur lundi 22 décembre 2025.
Atelier Poterie Enfant
La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur Calvados
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-22 2025-12-23
Atelier Poterie Vacances de Noël
Rejoins-nous pour un atelier créatif spécial animaux ! Viens modeler la terre et representer ton animal préféré. Viens découvrir la magie de la poterie dans une ambiance chaleureuse et festive.
La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 ateliermariecharpentier@gmail.com
English : Atelier Poterie Enfant
Pottery workshop ? Christmas Holidays
Join us for a creative animal workshop! Come and model your favorite animal in clay. Come and discover the magic of pottery in a warm and festive atmosphere.
