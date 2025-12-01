Atelier Poterie Enfant

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Atelier Poterie Vacances de Noël

Rejoins-nous pour un atelier créatif spécial animaux ! Viens modeler la terre et representer ton animal préféré. Viens découvrir la magie de la poterie dans une ambiance chaleureuse et festive.

Atelier Poterie Vacances de Noël

Rejoins-nous pour un atelier créatif spécial animaux ! Viens modeler la terre et representer ton animal préféré. Viens découvrir la magie de la poterie dans une ambiance chaleureuse et festive. .

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 ateliermariecharpentier@gmail.com

English : Atelier Poterie Enfant

Pottery workshop ? Christmas Holidays

Join us for a creative animal workshop! Come and model your favorite animal in clay. Come and discover the magic of pottery in a warm and festive atmosphere.

L’événement Atelier Poterie Enfant Honfleur a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Honfleur-Beuzeville