Atelier enfant Construction en pan de bois Quai de la Planchette Honfleur
Atelier enfant Construction en pan de bois Quai de la Planchette Honfleur mercredi 17 juin 2026.
Honfleur
Atelier enfant Construction en pan de bois
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier enfant Construction en pan de bois , à partir de 6 ans
Atelier enfant Construction en pan de bois , à partir de 6 ans
Les enfants seront initiés à la construction en pan de bois, appelée aussi colombage. À l’aide de maquettes, ils pourront reconstruire les façades emblématiques de Honfleur et devenir des apprentis architectes !
durée 2h places limitées .
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Atelier enfant Construction en pan de bois
Children’s workshop Pan de bois construction , from age 6
L’événement Atelier enfant Construction en pan de bois Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville
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