Atelier enfant Construction en pan de bois Quai de la Planchette Honfleur

Honfleur

Atelier enfant Construction en pan de bois

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Atelier enfant Construction en pan de bois , à partir de 6 ans

Atelier enfant Construction en pan de bois , à partir de 6 ans

Les enfants seront initiés à la construction en pan de bois, appelée aussi colombage. À l’aide de maquettes, ils pourront reconstruire les façades emblématiques de Honfleur et devenir des apprentis architectes !

durée 2h places limitées .

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Atelier enfant Construction en pan de bois

Children’s workshop Pan de bois construction , from age 6

L’événement Atelier enfant Construction en pan de bois Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville