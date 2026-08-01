AGENDA · Gergy
Bob Santiag chante Hugues Aufray Parc de la Mairie Gergy
samedi 15 août 2026 · Parc de la Mairie · Gergy
Informations pratiques
Gergy
Bob Santiag chante Hugues Aufray
Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Bob Santiag chante Hugues Aufray. Concert anniversaire Bob Santiag .
Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 21 53 88
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English : Bob Santiag chante Hugues Aufray
L’événement Bob Santiag chante Hugues Aufray Gergy a été mis à jour le 2026-07-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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