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AGENDA · Gergy

Bob Santiag chante Hugues Aufray Parc de la Mairie Gergy

samedi 15 août 2026 · Parc de la Mairie · Gergy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parc de la Mairie
Adresse
41 Grande Rue
Ville
71590 Gergy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Gergy

Bob Santiag chante Hugues Aufray

Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Bob Santiag chante Hugues Aufray. Concert anniversaire Bob Santiag   .

Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 21 53 88 

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English : Bob Santiag chante Hugues Aufray

L’événement Bob Santiag chante Hugues Aufray Gergy a été mis à jour le 2026-07-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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