Bob Santiag chante Hugues Aufray Parc de la Mairie Gergy

Informations pratiques

Gergy

Bob Santiag chante Hugues Aufray

Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Bob Santiag chante Hugues Aufray. Concert anniversaire Bob Santiag .

Parc de la Mairie 41 Grande Rue Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 21 53 88

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English : Bob Santiag chante Hugues Aufray

L’événement Bob Santiag chante Hugues Aufray Gergy a été mis à jour le 2026-07-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I