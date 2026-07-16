Circuit découverte à Gergy, Commune de GERGY, Gergy

Informations pratiques

Circuit découverte à Gergy Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Commune de GERGY Saône-et-Loire

Départ : Bas de Saône (amphithéâtre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Gergy dévoile ses trésors et vous propose un circuit patrimonial immersif pour les Journées du Patrimoine.

Et si le patrimoine de Gergy vous racontait son histoire ? Le 19 septembre 2026, la commune vous invite à un voyage dans le temps à travers un circuit découverte inédit, mêlant visites, archives photographiques et anecdotes locales. Une expérience gratuite, accessible à toutes et tous, conçue pour émerveiller petits et grands. Découvrez comment ce projet ambitieux valorise le riche héritage de Gergy tout en fédérant habitants, visiteurs et partenaires autour d’une aventure collective.

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1. Un parcours immersif : 16 sites, 7 km d’histoire à explorer

Imaginez un fil rouge de 7 km, jalonné de 16 étapes clés, où chaque lieu révèle une facette méconnue de Gergy. Du bas de Saône à l’amphithéâtre (point de départ), en passant par des édifices emblématiques et des paysages transformés par le temps, ce circuit est bien plus qu’une balade : c’est une plongée sensorielle dans l’âme du territoire.

Ce qui rend ce parcours unique :

✅ Un mélange de visites et d’archives : certains sites seront ouverts au public, tandis que d’autres, aujourd’hui disparus ou inaccessibles, renaîtront grâce à des photos anciennes exposées sur place.

✅ Un circuit spécial enfants : des pictogrammes ludiques et des énigmes adaptées feront de cette journée une aventure familiale.

✅ Un balisage clair : fléchage, plan papier distribué sur place et QR codes pour accéder à des contenus complémentaires (histoires audio, cartes interactives…).

→ Pourquoi ce format ? Parce que le patrimoine ne se limite pas aux monuments : il vit aussi à travers les récits, les émotions et les partages intergénérationnels.

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2. Une organisation pensée pour tous : accessibilité et convivialité

Gergy mise sur l’inclusivité pour toucher le plus large public possible.

Infos pratiques :

Date : Samedi 19 septembre 2026

⏰ Horaires : 9h-12h / 14h-17h (parfait pour une visite matinale ou un après-midi détente) Départ : Bas de Saône (amphithéâtre)

‍ ‍ ‍ Public : Tout âge – circuit enfants spécialement conçu

Distance : 7 km (parcours adaptable)

☕ Accueil chaleureux : un café convivial sera offert aux participants en début de parcours.

Gratuit et sans inscription :pParce que la culture doit rester accessible.

→ L’objectif ? Créer du lien entre les habitants, les visiteurs et les acteurs locaux, tout en mettant en lumière des lieux souvent ignorés.

Commune de GERGY 71590 GERGY Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385981290 https://www.gergy.fr/ Commune de Gergy, 2 600 habitants, berceau de la gravure industrielle et de la soie artificielle Parkings gratuits sur la commune

Gergy dévoile ses trésors et vous propose un circuit patrimonial immersif pour les Journées du Patrimoine.

© Mairie de Gergy