Journées Européennes du Patrimoine Gergy
samedi 19 septembre 2026 · Gergy
Informations pratiques
Gergy
Journées Européennes du Patrimoine
Gergy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un circuit découverte de seize sites vous est proposé pour explorer le patrimoine.
Venez nombreux vivre cette expérience et découvrir GERGY sous toutes ses facettes ! .
Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 90 nelly.fern@icloud.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gergy a été mis à jour le 2026-08-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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