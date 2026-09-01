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AGENDA · Gergy

Journées Européennes du Patrimoine Gergy

samedi 19 septembre 2026 · Gergy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
71590 Gergy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Gergy

Journées Européennes du Patrimoine

Gergy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Un circuit découverte de seize sites vous est proposé pour explorer le patrimoine.
Venez nombreux vivre cette expérience et découvrir GERGY sous toutes ses facettes !   .

Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 90  nelly.fern@icloud.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gergy a été mis à jour le 2026-08-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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