Informations pratiques

Gergy

Journées Européennes du Patrimoine

Gergy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un circuit découverte de seize sites vous est proposé pour explorer le patrimoine.

Venez nombreux vivre cette expérience et découvrir GERGY sous toutes ses facettes ! .

Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 90 nelly.fern@icloud.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Gergy a été mis à jour le 2026-08-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I