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Bobines pour bambins Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Bobines pour bambins Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 16:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5 

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347


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