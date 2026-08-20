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Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 16:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5 

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350


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