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Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba

Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba

Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Rue du Foirail
Ville
47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Saint-Antoine-de-Ficalba

Bobologie médiévale

Rue du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Au Moyen Âge, une commanderie d’hospitaliers tenta de lutter contre le mal des ardents à Saint-Antoine-de-Ficalba. Mais comment soignait-on les maladies à cette époque, alors que nos médicaments modernes n’existaient pas ? Découvrez tous les secrets des plantes et de la médecine médiévale !

Réservation obligatoire (nombre de places limité)   .

Rue du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Bobologie médiévale

L’événement Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne