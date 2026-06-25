Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba
Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Antoine-de-Ficalba
Bobologie médiévale
Rue du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Au Moyen Âge, une commanderie d’hospitaliers tenta de lutter contre le mal des ardents à Saint-Antoine-de-Ficalba. Mais comment soignait-on les maladies à cette époque, alors que nos médicaments modernes n’existaient pas ? Découvrez tous les secrets des plantes et de la médecine médiévale !
Réservation obligatoire (nombre de places limité) .
Rue du Foirail Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Bobologie médiévale
L’événement Bobologie médiévale Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne