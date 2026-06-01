Saint-Bonnet-Tronçais

Bocage et bouchures, complicités homme/nature

Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Bocage et bouchures, complicités homme/nature. RDV le 20 juin à 8h30, place du faubourg à Ainay le Château.

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Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr

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English :

Bocage et bouchures, complicités homme/nature. RDV June 20, 8:30 am, Place du Faubourg, Ainay le Château.

L’événement Bocage et bouchures, complicités homme/nature Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-04 par Montluçon Tourisme