Bodega Tour Edition Beach Party Sarlat-la-Canéda
samedi 22 août 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Bodega Tour Edition Beach Party
Plaine des Jeux Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
BODEGA TOUR BEACH PARTY
Le 22 ̂ , on ne va pas à la plage. On l’invente, en pleine Plaine des Jeux de la Canéda.
Cash Candy ouvre le bal dès 19h, et jusqu’à 2h du mat’, y’a plus de vagues, que de la foule qui bouge.
tenue de plage conseillée
Le sable, on l’a pas. L’ambiance, elle, sera bien là. Viens vérifier par toi-même.
Plaine des Jeux de la Canéda
️ Samedi 22 Août — 19h à 2h
Cash Candy en 1ère partie
Tenue de plage conseillée (le bon sens aussi) .
Plaine des Jeux Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bodega Tour Edition Beach Party
L’événement Bodega Tour Edition Beach Party Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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