Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Bodega Tour Edition Beach Party

Plaine des Jeux Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

BODEGA TOUR BEACH PARTY

Le 22 ̂ , on ne va pas à la plage. On l’invente, en pleine Plaine des Jeux de la Canéda.

Cash Candy ouvre le bal dès 19h, et jusqu’à 2h du mat’, y’a plus de vagues, que de la foule qui bouge.

tenue de plage conseillée

Le sable, on l’a pas. L’ambiance, elle, sera bien là. Viens vérifier par toi-même.

Plaine des Jeux de la Canéda

️ Samedi 22 Août — 19h à 2h

Cash Candy en 1ère partie

Tenue de plage conseillée (le bon sens aussi) .

Plaine des Jeux Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bodega Tour Edition Beach Party

L’événement Bodega Tour Edition Beach Party Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir