Sarlat-la-Canéda

Commerces en Fête

rue de la République Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06

L’association de commerçants AVenir Sarlat organise Commerce en fête avec nombreuses animations Rue de la République, Place de la Petite Rigaudie et Rue Gambetta. .

rue de la République Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@avenirsarlat.fr

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English : Commerces en Fête

L’événement Commerces en Fête Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir