Commerces en Fête Sarlat-la-Canéda
Commerces en Fête Sarlat-la-Canéda mercredi 5 août 2026.
Sarlat-la-Canéda
Commerces en Fête
rue de la République Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 23:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06
L’association de commerçants AVenir Sarlat organise Commerce en fête avec nombreuses animations Rue de la République, Place de la Petite Rigaudie et Rue Gambetta. .
rue de la République Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@avenirsarlat.fr
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English : Commerces en Fête
L’événement Commerces en Fête Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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