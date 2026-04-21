Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre Un cancre au paradis

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:45:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

De Francis Huster

Avec Francis Huster et Callune Kippeurt (violoncelle).

Sea Art

Cette pièce est la nouvelle création de Francis Huster, un de nos plus grands comédiens français à la carrière illustre aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Acteur, scénariste, metteur en scène, réalisateur, il est aussi écrivain. Sa fréquentation de Sacha Guitry ne date pas d’aujourd’hui il lui a consacré en 2006 un ouvrage intitulé Sacha le Magnifique, mis en scène en 2010 au théâtre de la Gaîté Montparnasse. S’attaquer à un tel monument du théâtre français relève à la fois de l’audace et de l’admiration ! Considérant que Sacha Guitry n’a pas été traité à sa juste valeur, Francis Huster a écrit la pièce Un cancre au Paradis dans laquelle il incarne le personnage de Sacha Guitry qui vient, en 1957, le jour de son enterrement, se raconter pour savoir s’il a le droit d’être accueilli au paradis… .

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théatre Un cancre au paradis

L’événement Festival des Jeux du Théatre Un cancre au paradis Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir