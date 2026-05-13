Boessé en fête Boëssé-le-Sec
Boessé en fête Boëssé-le-Sec samedi 6 juin 2026.
Boëssé-le-Sec
Boessé en fête
Salle polyvalente Boëssé-le-Sec Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Feux d’artifice à 23h30 suivi d’une soirée dansante gratuite et bien sur repas faux filet frites sur réservation, avant les animations.
Organisé par le Comité Des Fêtes Boēssé Le Sec .
Salle polyvalente Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Boessé en fête Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Boëssé-le-Sec (Sarthe)
- 16ème circuit des trois églises Boëssé-le-Sec 6 septembre 2026