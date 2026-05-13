Boëssé-le-Sec

Boessé en fête

Salle polyvalente Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Feux d’artifice à 23h30 suivi d’une soirée dansante gratuite et bien sur repas faux filet frites sur réservation, avant les animations.

Organisé par le Comité Des Fêtes Boēssé Le Sec .

Salle polyvalente Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 32 56 67

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English :

L’événement Boessé en fête Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude