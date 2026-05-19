Bœuf à la broche Lavaufranche
Bœuf à la broche Lavaufranche samedi 13 juin 2026.
Lavaufranche
Bœuf à la broche
SALLE ROBERT LAMIER Lavaufranche Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez vivre une soirée conviviale autour d’un délicieux bœuf à la broche dans une ambiance festive. DJ ROMAIN animera la soirée. Un moment gourmand et rythmé à ne pas manquer ! Sur inscription.
Menu salade de crudités Bœuf à la broche Frites Fromage Tartelette Café .
SALLE ROBERT LAMIER Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 27 71
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English : Bœuf à la broche
L’événement Bœuf à la broche Lavaufranche a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Tourisme