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Bœuf à la broche Lavaufranche

Bœuf à la broche Lavaufranche

Bœuf à la broche Lavaufranche samedi 13 juin 2026.

Adresse : SALLE ROBERT LAMIER

Ville : 23600 Lavaufranche

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Lavaufranche

Bœuf à la broche

SALLE ROBERT LAMIER Lavaufranche Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez vivre une soirée conviviale autour d’un délicieux bœuf à la broche dans une ambiance festive. DJ ROMAIN animera la soirée. Un moment gourmand et rythmé à ne pas manquer ! Sur inscription.
Menu salade de crudités Bœuf à la broche Frites Fromage Tartelette Café   .

SALLE ROBERT LAMIER Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 27 71 

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English : Bœuf à la broche

L’événement Bœuf à la broche Lavaufranche a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Tourisme