Saint-Aignan-des-Noyers

Boeuf à la Broche

Saint-Aignan-des-Noyers Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Réservation obligatoire

25 .

Saint-Aignan-des-Noyers 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 78 90 80

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English :

Reservation required

L’événement Boeuf à la Broche Saint-Aignan-des-Noyers a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Loire en Berry