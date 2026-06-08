Boeuf à la Broche Saint-Aignan-des-Noyers
Boeuf à la Broche Saint-Aignan-des-Noyers samedi 4 juillet 2026.
Saint-Aignan-des-Noyers
Boeuf à la Broche
Saint-Aignan-des-Noyers Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Réservation obligatoire
25 .
Saint-Aignan-des-Noyers 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 78 90 80
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English :
Reservation required
L’événement Boeuf à la Broche Saint-Aignan-des-Noyers a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Loire en Berry